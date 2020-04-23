Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

23.04.2020, 22:53, Разное

Главный врач Валерий Вечорко записал видео из реанимации больницы №15, где находятся больные коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Оно было опубликовано в Telegram-канале оперативным штабом Москвы.

Доктор Вечорко сообщает, что отделение интенсивной терапии работает в загруженном режиме из-за поступления большого количества молодых пациентов, находящихся в состоянии, когда требуется неотложная помощь в виде подключения к аппаратам ИВЛ. Нарушение режима самоизоляции, при котором происходят контакты людей в возрасте до 40 лет, случаются в связи с тем, что многие по-прежнему видят угрозу только для лиц старшей возрастной категории. Кроме того, тяжелое состояние может возникнуть из-за излишней самонадеянности, когда больной слишком поздно обращается к врачам. В этом случае он рискует не только своей жизнью, но и подвергает опасности близких людей.

К сожалению, столица является лидером по количеству тех людей, которые пострадали от коронавируса SARS-CoV2. В Москве зарегистрировано почти 34 тысячи заразившихся, свыше 7 тысяч отмечается в Подмосковье и около двух с половиной тысяч — в Санкт-Петербурге, пишет РБК.