Мнение: Вспышка ветрянки в Днепропетровске

23.04.2020, 22:35, Разное

"Джокер ДНР" выложил внутренний документ МВД Украины, где указывается, что в конце марта/начале апреля в в/ч 3021 в Днепропетровске несколько человек заболели ветрянкой, после чего было объявлено эпидемическое наблюдение на 21 день. Болезнь передавалась при контактах. 73 человека находятся под наблюдением. Также можно отметить указание на 77 случаев ОРВИ в в/ч 3021, 3011, 3036, 3054, при этом отдельно отмечается случай в батальоне в/ч 3011 в Кривом Роге, где заболело сразу 19 человек. Также отмечен случай туберкулеза.

Вот и думай, действительно ли это ветрянка или ОРВИ или так у них по документам коронавирус проходит.