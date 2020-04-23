 

США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников

23.04.2020, 22:30, Новости дня

До сих пор не установлено местонахождение около 40 российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская сторона до сих пор не предоставила полный список детей, которые застряли в США из-за приостановки программы обучения, отметила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

«Наших подростков в США могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 (школьников), из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США и разбросаны по всей стране. Многие из них хотят быстрее попасть домой», – отметила дипломат.

При этом есть некоторые дети, считающие себя в безопасности в США, они планируют остаться в стране до конца запланированного срока отъезда в мае-июне 2020 года, отметила Захарова.

Москва делает выводы из предоставления американскими властями недостаточной помощи в розыске школьников, добавила она.

Ранее посол в США обвинил американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.

14 апреля стало известно, что МИД РФ устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.

Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что ведомство обратилось в Минпросвещения РФ для опроса школ, ученики которых могут быть заблокированы в США.



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