 

Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты

23.04.2020, 22:30, Новости дня

Двое британских врачей подали иск к правительству Соединенного Королевства из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщило Reuters.

«Мы крайне обеспокоены растущим числом работников сферы здравоохранения, которые серьезно заболевают и умирают из- за коронавируса. Обязанность правительства в том, чтобы защищать своих медиков. Среди сотрудников сферы здравоохранения растет тревога, вызванная протоколами безопасности, которые изменяются безо всяких видимых причин», – приводит слова медиков ТАСС.

Издание отмечает, что истцы являются супругами и ждут ребенка.

В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы. При этом коронавирусная инфекция была обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев.

По последним данным, в Великобритании число вирус-положительных превысило 137 тыс. человек, более 18,7 тыс. умерли.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / По факту ранения ребенка в Москве возбудили дело

04.04 / Взрыв произошел в жилом доме в Орехово-Зуево

02.04 / Burger King и McDonald’s решили бесплатно кормить российских медиков

21.02 / Украина назвала парад Победы в Москве «инструментом агрессивной политики»

09.04 / Еврокомиссия предложила продлить ограничение на въезд в ЕС до 15 мая

14.04 / Поможет ли прививка от туберкулеза в борьбе с коронавирусом

10.04 / Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о сроках окончания пандемии

17.03 / Французов просят сменить привычки: Макрон ввел “военное положение” из-за коронавируса

22.03 / Стефанчук предложил проводить заседания Рады в режиме видеоконференции

24.02 / В мире: Трамп по-своему видит примирение РФ и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска