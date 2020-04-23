 

Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты

23.04.2020, 22:30, Новости дня

Двое британских врачей подали иск к правительству Соединенного Королевства из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщило Reuters.

«Мы крайне обеспокоены растущим числом работников сферы здравоохранения, которые серьезно заболевают и умирают из- за коронавируса. Обязанность правительства в том, чтобы защищать своих медиков. Среди сотрудников сферы здравоохранения растет тревога, вызванная протоколами безопасности, которые изменяются безо всяких видимых причин», – приводит слова медиков ТАСС.

Издание отмечает, что истцы являются супругами и ждут ребенка.

В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы. При этом коронавирусная инфекция была обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев.

По последним данным, в Великобритании число вирус-положительных превысило 137 тыс. человек, более 18,7 тыс. умерли.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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