Медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус открыли в Москве

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23.04.2020, 22:18, Разное

В Москве пациентов с подозрением на COVID-19 будут направлять в новый больничный комплекс в поселке Коммунарка. Об этом сообщила «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что в больнице есть все условия для раздельного пребывания людей, оперативной диагностики и качественного лечения.   

Новый медицинский центр примет людей с симптомами простуды, которые прибыли  из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и пациентов московской инфекционной больницы №1, находившихся на карантине по поводу коронавирусной инфекции.   

Сайт мэра Москвы сообщает, что больничные корпуса нового центра оснащены необходимым для лечения оборудованием, в том числе аппаратом для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими).

Медицинский комплекс в Коммунарке начали строить в 2017 году, первые четыре корпуса больницы были сданы в декабре 2017 года,сообщает «Медуза».

За время вспышки новой коронавирусной инфекции в РФ было подтверждено шесть случаев заболевания. Двое первых заболевших были гражданами Китая, они уже выздоровели и выписаны из больниц. Сейчас в Казани находятся трое инфицированных россиян, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. В понедельник, 2 марта, диагноз COVID-19 подтвердился у москвича, который вернулся после поездки в Италию.



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