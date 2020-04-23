 

МИД счел неуместными попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за ситуацию с COVID-19

23.04.2020, 22:16, Новости дня

Безосновательные нападки и попытки ряда западных стран возложить на Китай и ВОЗ всю ответственность за распространение коронавируса абсолютно неуместны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД Павел Князев уже давал оценку критике со стороны некоторых стран в адрес ВОЗ и Китая за якобы сокрытие фактов о ситуации с коронавирусом.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Более того, власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества.

Позже Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся к расследованию. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В шлеме трансформера. В США репортер случайно вел эфир в “масках” Facebook

17.02 / Житель Чебоксар избил лопатой попытавшегося припарковаться водителя

03.02 / Беспрецедентно: найден зуб птерозавра, застрявший в теле кальмара

07.03 / Клишас объяснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом

05.02 / Первый самолет из Уханя приземлился в аэропорту Рощино

05.04 / В РФ стартовали дистанционные продажи автомобилей

08.02 / В Мукачево усилили меры безопасности – МВД

12.03 / Власти Москвы назвали причину смерти пациента в Коммунарке

07.04 / Россиян предупредили о психологическом выгорании на третьей неделе самоизоляции

18.02 / Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска