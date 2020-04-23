МИД счел неуместными попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за ситуацию с COVID-19

23.04.2020, 22:16, Новости дня

Безосновательные нападки и попытки ряда западных стран возложить на Китай и ВОЗ всю ответственность за распространение коронавируса абсолютно неуместны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД Павел Князев уже давал оценку критике со стороны некоторых стран в адрес ВОЗ и Китая за якобы сокрытие фактов о ситуации с коронавирусом.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Более того, власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества.

Позже Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся к расследованию.