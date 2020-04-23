Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

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23.04.2020, 22:16, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей – в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

«Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей», – считают в правительстве.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин на совещании правительства по поддержке строительной отрасли предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Позже россиянам разъяснили условия выдачи такой ипотеки. В среду проект постановления по льготной ипотеке внесли в правительство.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, когда в РФ подешевеет ипотека и сколько новая программа позволит сэкономить при покупке жилья.



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