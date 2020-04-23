Число заболевших коронавирусом сотрудников “Роскосмоса” выросло

23.04.2020, 22:15, Разное

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter последние данные о работниках, заразившихся коронавирусом COVID-19. По его словам, инфекцию подхватили 71 человек. Шесть пациентов выздоровели, два сотрудника скончались.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Дмитрий Рогозин рассказал, что коронавирусом заболели 42 работника. Двое пациентов 62 и 68 лет умерли в больницах. В “Роскосмосе” пообещали помочь семьям скончавшихся, передает РИА ФАН.