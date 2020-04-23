 

Ученый рассказал, как избежать второй волны коронавируса

23.04.2020, 22:09, Разное

Ученый Генуи Роберто Гаспарини считает, что предотвратить вторую волну коронавируса поможет выполнение тестов на наличие COVID-19. Также хорошим методом будет определение болезни на ранней стадии.
Эксперт считает, что серологические тесты, которые будут использоваться, направлены на определение антител. Их эффективность отличается и зависит от стадии эпидемии. Он считает, что сейчас она находится в переходной фазе, а на таком этапе тестирование приносит пользу.

Специалист предполагает, что при достижении периода меньшего риска тесты можно использовать, чтобы быстро выявить новые случаи, которые будут провоцировать следующую волну заражения коронавирусом. Эксперты США думают, что предстоящая волна COVID-19, которая ожидается нынешней зимой, может стать хуже теперешней.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Скандалы: «Программу минимум я выполнила»

30.03 / Шашечки — и ехать!

04.02 / Мелодия будильника по утрам влияет на бодрость человека после пробуждения

09.04 / «Как будто петлю затягивают на шее»

22.02 / Представлен ТОП-5 «умных» новинок от Xiaomi с AliExpress

22.03 / Митя Фомин купил сестре поместье в Италии

01.04 / Мнение: Пацакизация России

30.03 / Эксперты рассказали, поможет ли ношение масок замедлить распространение коронавируса

05.03 / Мнение: Досрочный отъезд

23.03 / В Великобритании создали приложение для подсчета запасов туалетной бумаги на карантине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска