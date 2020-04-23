Ученый рассказал, как избежать второй волны коронавируса

23.04.2020, 22:09, Разное

Ученый Генуи Роберто Гаспарини считает, что предотвратить вторую волну коронавируса поможет выполнение тестов на наличие COVID-19. Также хорошим методом будет определение болезни на ранней стадии.

Эксперт считает, что серологические тесты, которые будут использоваться, направлены на определение антител. Их эффективность отличается и зависит от стадии эпидемии. Он считает, что сейчас она находится в переходной фазе, а на таком этапе тестирование приносит пользу.

Специалист предполагает, что при достижении периода меньшего риска тесты можно использовать, чтобы быстро выявить новые случаи, которые будут провоцировать следующую волну заражения коронавирусом. Эксперты США думают, что предстоящая волна COVID-19, которая ожидается нынешней зимой, может стать хуже теперешней.