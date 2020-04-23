Михаил Саакашвили возвращается в украинскую политику

23.04.2020, 22:05, Новости дня

КИЕВ – Верховная Рада в ближайшие дни может рассмотреть вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Как сказал 23 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заместитель председателя фракции и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, за назначение бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области могут голосовать 28-29 мая.

По данным Интернет-издания «Украинская правда», Михаил Саакашвили начал неформально встречаться с депутатами «Слуги народа» и убеждать их проголосовать за его назначение в правительство.

«Источники «Украинской правды» во фракции «Слуга народа» сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля», – отмечает «Украинская правда».

Саакашвили – о работе в правительстве

На своей странице в Фейсбуке Михаил Саакашвили заявил, что для него «большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам».

«У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», – отметил 22 апреля бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА.

Он подчеркнул, что поддерживал президента Зеленского во время выборов.

«Все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины и всего региона. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время», – подчеркнул Михаил Саакашвили.

По его словам, «впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране».

Как сообщает «Интерфакс-Украина» 22 апреля, цитируя пресс-службу Офиса президента, «Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины».

«Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины», – сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Офиса президента.

История выдворения и возвращения

Напомним, что Михаил Саакашвили был задержан в одном из киевских ресторанов 12 февраля 2018 года и насильно вывезен за пределы Украины – в Польшу. На следующий день, 13 февраля 2018 года во время пресс-конференции в Варшаве бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил украинскую власть во лживых оценках своего выдворения в Польшу.

«Люди, которые так врали четыре дня тому назад по конкретному факту попытки моего захвата, не заслуживают быть управленцами великой страны», – сказал Михаил Саакашвили 13 февраля 2018 года. Его пресс-конференцию транслировала онлайн Украинская редакция Радио Свобода.

Михаил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая 2019 и на территории международного аэропорта Борисполь заявил журналистам, что «вернулся в страну, которую любит, знакомую до слез – не мстить, кого-то наказывать, что-то разрушать».

Тогда он подчеркнул, что возвращается по решению и благодаря президенту Владимиру Зеленскому.

Не все так однозначно

Политолог Ярослав Макитра напоминает, что «формально» – любого гражданина Украины с опытом работы могут назначить на высокую должность в правительстве.

«В возможном назначении Михаила Саакашвили ничего удивительного и потому, что он консультировал Владимира Зеленского во время предвыборной кампании и сотрудничал с избранным президентом. Были попытки усадить бывшего губернатора Одесской области в кресло генпрокурора», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что должность в украинском правительстве, которую может занять бывший президент Грузии, позволяет «фактически» дублировать действия главы кабинета министров.

«При помощи своего вице-премьерского функционала руководитель на этой должности может влиять на все министерства. Очевидно, что это назначение будет иметь в чем-то влияние на точки опоры в правительстве. Однозначно, это собьет политический порыв премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он показал, что умеет договариваться в парламенте, учитывая, что у него раньше не было такого политического опыта, он органически влился в политическую конструкцию Украины, выглядит, как человек, который может иметь политические амбиции, не будет ручным и контролируемым», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ярослав Макитра утверждает, что Михаил Саакашвили – яркий и харизматический коммуникатор, каких не хватает в команде Владимира Зеленского.

«И он сможет озвучить как правильные вещи, так и негативные, и позитивные – может запустить процесс пересмотра реформ или опыта предшественников и все это импозантно подать. Как в пословице «на то и щука, чтобы карась не дремал». Но никто не скажет, как долго он сможет играть в команде Зеленского – Саакашвили уже показывал, что ему тесно в рамках, которые ему дают и все это его вице-премьерство может претвориться не в одно шоу, и не понятно против кого», – подчеркивает Ярослав Макитра.

Он также считает, что за сутки или несколько дней к моменту голосования по кандидатуре Михаила Саакашвили, политические настроения в Верховной Раде не однозначны, чтобы говорить о назначении этого кандидата на пост вице-премьер-министра.

О логике политических назначений

Политолог Олеся Яхно-Белковская называет несколько мотивов, почему президент Украины решил предложить должность в кабинете министров бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

«Зеленский во время одного из эфиров говорил о задачах выжить – не только государству, но и, по-видимому, ему самому. Но чтобы удержать рейтинг, ему нужна ситуация, на которую переключается общественное внимание. Михаил Саакашвили не будет сидеть молча без активности», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что эмоциональный и экспрессивный стиль поведения Михаила Саакашвили может привести к непрогнозируемым последствиям в украинской политике.

«Ирония в том, что последствия этого решения могут ощутить совершенно другие люди, чем планировалось. У Саакашвили особенность – он очень эмоциональный и экспрессивный. Его пригласили в команду, чтобы усилить какие-то позиции, или конфликтовать с кем-то, а он в силу характера начнет это делать с другими, и все может пойти не тем путем, как планировалось», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Политолог утверждает, что в украинской политики сегодня такая конфигурация отношений, что не всегда сразу понята логика назначений тех или иных кандидатов на государственные посты.

«Во власти столько различных групп, что конфликт может быть с кем угодно», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.