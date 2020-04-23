Хельсинкская комиссия США – о 3-й годовщине гибели Джозефа Стоуна в восточной Украине

23.04.2020, 22:05, Новости дня

Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хэстингс выступил с заявлением по случаю третьей годовщины гибели фельдшера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Джозефа Стоуна, который подорвался на мине на подконтрольной России территории на востоке Украины 23 апреля 2017 года.

«Прошел еще год с тех пор, как погиб Джозеф Стоун, а развязанная Москвой война в восточной Украине все еще бушует, – отметил Хэстингс. – Стоун погиб, помогая фиксировать страдания людей из-за атаки Кремля против Украины. Даже на фоне глобальной пандемии мы не должны забывать подобных Стоуну отважных людей, которые по-прежнему находятся на передовой в зонах конфликта по всему миру».

Сопредседатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Уикер подчеркнул ответственность российского правительства за продолжающийся конфликт и заявил, что Кремль и дальше будет испытывать на себе последствия своей агрессии.

«Кремль продолжает разжигать эту войну, отрицая свою прямую причастность к ней, – заявил Уикер. – Гибель Джозефа Стоуна три года назад стала прямым результатом российской агрессии, которая является лишь частью проводимой Владимиром Путиным масштабной кампании против Украины. Наши санкции останутся в силе, пока Москва не изменит курс, а территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Член комиссии конгрессмен Гвен Мур отметила вклад Стоуна в обеспечение региональной безопасности и осудила угрозы, с которыми продолжают сталкиваться наблюдатели ОБСЕ.

«Все страны-члены ОБСЕ, включая Россию, должны делать все возможное, чтобы поддержать наблюдателей ОБСЕ, которые по сей день сталкиваются с неприемлемыми угрозами и ограничениями», – отметила она.

Член комиссии конгрессмен Ричард Хадсон, возглавляющий также Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, призвал немедленно снять новые необоснованные ограничения, введенные пророссийскими силами под предлогом пандемии и препятствующие гуманитарным усилиям международных организаций.