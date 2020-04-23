Прозрачный полупроводник был создан учеными

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23.04.2020, 22:01, Новости дня

Группе ученых удалось создать новый материал, который обладает прозрачностью для видимых и инфракрасных лучей, а также хорошо проводит электричество.

Созданный учеными материал является тонкими пленками оксида олова с включениями тантала. Такие пленки могут быть применены для солнечных батарей или в роли компонентов дисплеев. Во время работы за основу материала ученые взяли диоксид олова SnO2. Специалисты использовали известный полупроводник с целью сохранения у материала полупроводниковых свойств во время создания из него тонких пленок.

Для синтеза пленок специалисты использовали метод импульсного лазерного напыления, который заключается в испарении гранул чистого оксида олова, а также осаждении паров этого соединения на подложку из оксида титана. Обнаружилось, что новый материал отличается высокой подвижностью и концентрацией носителей заряда при комнатной температуре.



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