NI рассказал о цене, которую заплатит Москва ради улучшения отношений с Западом

23.04.2020, 21:54, Новости дня

Политики во Франции, Венгрии, Германии, Греции и в некоторых других странах хотели бы, чтобы отношения с Россией вернулись с нормальное русло, но для того, чтобы это случилось, Москве придётся пойти на серьёзные уступки. Как пишет в статье для The National Interest профессор Военного колледжа Армии США Джон Дени, такое соглашение кажется маловероятным, но та польза, которую можно будет извлечь из смягчения напряжённости в отношениях между Москвой и Западом, действительно будет стоить затраченных усилий.



Reuters

Во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Франции Эммануэль Макрон призвал к улучшению долгосрочных отношений между Европой и Россией. Как пишет в статье для The National Interest профессор Военного колледжа Армии США Джон Дени, не только французы пытаются подтолкнуть Европу к налаживанию отношений с Москвой: политики в Венгрии, Германии, Греции и, возможно, в некоторых других странах тоже хотели бы, чтобы отношения с Россией вернулись в нормальное русло. Однако, чтобы это произошло, Москва должна будет пойти на некоторые существенные уступки.

Как отмечает автор материала, такое соглашение кажется маловероятным, но представить себе его содержание не слишком трудно, и, вполне возможно, та польза, которую можно будет извлечь из смягчения напряжённости в отношениях между Москвой и Западом, действительно будет стоить затраченных усилий.

«С точки зрения России, возвращение к нормальным отношениям с Западом в первую очередь будет означать снятие экономических санкций. Если Запад согласится снять санкции, согласится ли Путин вернуть Крым Украине? Вероятнее всего, нет. Но согласится ли Путин хотя бы уйти из Донбасса? Возможно, да. Хотя такой обмен будет не совсем равнозначным. Чтобы достичь прогресса и заставить Запад — не говоря уже об Украине — закрыть глаза на аннексию Крыма* Россией, Москве придётся существенным образом подсластить эту сделку», — пишет Джон Дени.

По его мнению, РФ могла бы начать с постепенного ослабления интенсивности той кампании по дестабилизации, которую она уже давно проводит в Восточной Европе. В первую очередь, Москва могла бы предложить убрать ядерное оружие из Калининградской области. Также РФ должна будет прекратить нарушать границы воздушного пространства союзников НАТО и их региональных партнёров. Она должна будет воздержаться от проведения масштабных военных учений в районах недалеко от границ альянса НАТО. Также ей следует отказаться от дальнейшего увеличения числа её военных кораблей в Чёрном море. Наконец, РФ нужно будет прекратить оказывать поддержку Донбассу и признать за Украиной право самостоятельно выбирать партнёров на международной арене.

«Запад должен чётко озвучить ту цену, которую он хочет получить. Несомненно, цена окажется высокой, но Москве нужно знать, насколько высокой она будет», — считает автор The National Interest.

Однако, заключает Дени, не стоит обольщаться: речь не идёт об очередной перезагрузке отношений Запада с Россией, которая в любом случае обернулась бы неудачей. Ни одно из изложенных выше предложений не поможет решить проблему продолжающейся войны в серой зоне, которую РФ ведёт против Запада. Однако соглашение, которое позволит уменьшить риск развития ситуации в Европе по катастрофическому сценарию, будет в интересах обеих сторон.