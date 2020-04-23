Telegraph – для Европы настал момент истины — она рискует потерять не только Италию, но и евро

23.04.2020, 21:54, Новости дня

Угроза для существования Евросоюза вновь исходит от Италии, пишет The Daily Telegraph. В этой стране, серьёзно пострадавшей от пандемии коронавируса, евроскептики и политики, готовящиеся взять власть в свои руки, готовы рискнуть развалом еврозоны, чтобы добиться финансовых поступлений от ЕЦБ. И теперь, как отмечает издание, для Европы наступает момент истины.



Reuters

Для Европы настал момент истины: ещё одна ошибка — и она рискует потерять как Италию, так и евро, пишет журналист The Daily Telegraph Эмброуз Эванс-Причард. Северные и южные европейские государства вступили в самое язвительное выяснение отношений с момента создания валютного союза, отмечается в статье.

Эмоции по поводу COVID-19 уже довели дела до поворотного момента.

«Социальная сплочённость между европейскими странами напряжена до такой степени, что устойчивость ЕС и евро уже нельзя воспринимать как должное. Речь идёт о небывало высоком риске», — прокомментировал ситуацию Арно Маре из Citigroup, ветеран нескольких кризисов, который когда-то был правой рукой Марио Драги в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

Сейчас экзистенциальная угроза вновь исходит от Италии, где движение евроскептиков, а также политики, готовящиеся принять власть в свои руки, открыто используют стратегию шантажа. Или, скорее, контршантажа, отмечается в статье. Ведь всё это месть за суровую тактику, которую использовали кредиторы еврозоны во время мер жёсткой экономии 2010—2014 годов. Итальянский народ не забыл и не простил этот эпизод, подчёркивает The Daily Telegraph.

Националистическая партия «Лига» и «Братья Италии» пообещали ни при каких условиях не соглашаться на кредиты со стороны Евросоюза в рамках механизма помощи странам ЕС. Вместо этого они намерены вступить в психологическое противостояние с Европейским центральным банком.

В частности, они собираются вынудить ЕЦБ и дальше выкупать итальянские долговые обязательства в неограниченном количестве, монетизируя тем самым быстро растущие расходы страны, спровоцированные экономическим спадом из-за COVID-19. Таким образом Италия «через чёрный ход» получит доступ к финансовым ресурсам еврозоны.

Если ЕЦБ не поддастся на этот «искусный бандитизм», то ему предстоит столкнуться с финансовой цепной реакцией и крахом валютного союза. Для банка складывается крайне коварная ситуация, поскольку «Лига» и «Братья Италии» готовы рискнуть подобным исходом.

Они не стремятся к расколу Европейского валютного союза — их электорат к этому не готов, однако они не боятся такого развития событий.

«Лёгкими условиями» экстренного займа в размере 2% итальянского ВВП из-за вспышки COVID-19 никого одурачить не удалось, поскольку жёсткие требования Договора о бюджетной стабильности ЕС вновь вступят в силу после завершения пандемии, однако Рим при этом будет уже в гораздо худшем положении.



Так, Министерство финансов Италии считает, что в этом году ВВП страны сократится на 8%, увеличив соотношение между долгом и валовым внутренним продуктом на 25 процентных пунктов до 160%.

«Суть проблемы для политических элит Европы состоит в следующем: итальянские правые наконец-то взяли ЕС за coglioni (в переводе с итальянского «яйца». — ИноТВ). И как же этому можно противодействовать?» — пишет издание.

Италия, Испания и прочие страны юга Европы пострадали от нынешнего экономического кризиса куда сильнее, чем Север. Они при этом не осмеливаются тратить на прямую финансовую поддержку столько, сколько северные страны расходуют на сохранение целостности своих производственных систем. Их долговые соотношения растут, к тому же им приходится платить огромную премию за то, чтобы брать кредиты.

Север и Юг выйдут из этой пандемии с разной скоростью, указывается в статье. А быстро усиливающиеся разногласия доведут и без того уязвимую систему до предела.