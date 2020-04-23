 

Вирусологи выразили сомнение о пройденном пике заболеваемости COVID в России

23.04.2020, 21:53, Новости дня

Чтобы понять, прошла ли РФ пик заболеваемости коронавирусом, стоит дождаться конца апреля, так как все еще может измениться, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные вирусологи.

Согласно динамике заболеваемости, уже четвертый день подряд количество новых больных COVID-19 в РФ не превышает отметку в 6060 зараженных, которая была зафиксирована 19 апреля. 

«Хотелось бы верить, что цифры говорят о пройденном пике эпидемии. В столице, эпицентре заболеваемости по России, ситуация однозначно улучшилась, все-таки принятые меры дали эффект. Но стоит дождаться конца апреля и посмотреть, что будет, потому что в целом заболеваемость снизилась, но, если смотреть по России, вирус пошел по регионам», – говорит ученый-вирусолог, академик РАН, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Вирусолог объясняет, что страна у нас большая, поэтому и инфекция «ползет» постепенно. В связи с этим можно увидеть, что в Москве болезнь вроде достигла потолка, но в Сибири, на Урале его пока еще не видно.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев также считает, что выводы о пройденном пике заболеваемости делать пока преждевременно.

«Еще рано торжествовать, хотя это, бесспорно, приятные новости. Давайте подождем еще хотя бы пару-тройку дней, чтобы в целом это была хотя бы неделя отсутствия увеличения. Я это говорю, потому что у нас уже были такие фокусы, когда сначала шел обвал, а потом, внезапно, подъем», – считает Зуев.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что новый коронавирус достигнет пика в Москве на майские праздники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Коронавирус ударил по экономике Африки

20.03 / Эксперт рассказал о голосовании по Конституции в условиях пандемии

04.03 / Активность в сфере услуг Китая упала до рекордно низкого уровня на фоне коронавируса

24.03 / Новый Vivo S6 совсем скоро представят

08.04 / В казахстанском Актау власти заварили дверь в подъезд многоэтажки, чтобы жильцы не нарушали правила карантина

06.02 / Ушла легенда: в возрасте 103 лет скончался лучший экранный Спартак – Кирк Дуглас

11.02 / Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше

11.02 / В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

18.03 / Из-за коронавируса Саудовская Аравия созывает саммит G20 в онлайн-режиме

21.02 / Минздрав предостерег от «алкоголизма выходного дня»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска