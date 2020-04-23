Вирусологи выразили сомнение о пройденном пике заболеваемости COVID в России

23.04.2020, 21:53, Новости дня

Чтобы понять, прошла ли РФ пик заболеваемости коронавирусом, стоит дождаться конца апреля, так как все еще может измениться, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные вирусологи.

Согласно динамике заболеваемости, уже четвертый день подряд количество новых больных COVID-19 в РФ не превышает отметку в 6060 зараженных, которая была зафиксирована 19 апреля.

«Хотелось бы верить, что цифры говорят о пройденном пике эпидемии. В столице, эпицентре заболеваемости по России, ситуация однозначно улучшилась, все-таки принятые меры дали эффект. Но стоит дождаться конца апреля и посмотреть, что будет, потому что в целом заболеваемость снизилась, но, если смотреть по России, вирус пошел по регионам», – говорит ученый-вирусолог, академик РАН, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Вирусолог объясняет, что страна у нас большая, поэтому и инфекция «ползет» постепенно. В связи с этим можно увидеть, что в Москве болезнь вроде достигла потолка, но в Сибири, на Урале его пока еще не видно.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев также считает, что выводы о пройденном пике заболеваемости делать пока преждевременно.

«Еще рано торжествовать, хотя это, бесспорно, приятные новости. Давайте подождем еще хотя бы пару-тройку дней, чтобы в целом это была хотя бы неделя отсутствия увеличения. Я это говорю, потому что у нас уже были такие фокусы, когда сначала шел обвал, а потом, внезапно, подъем», – считает Зуев.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что новый коронавирус достигнет пика в Москве на майские праздники.