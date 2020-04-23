 

В СБ ООН внесли резолюцию по прекращению огня в мире

23.04.2020, 21:53, Новости дня

Франция и Тунис предложили СБ ООН принять резолюцию по незамедлительному прекращению огня во всем мире из-за пандемии коронавируса.

В резолюции предлагается поддержать призыв генсека ООН об окончании боевых действий во всех странах, передает ТАСС со ссылкой на документ.

В нем также предлагается наделить миротворцев ООН полномочиями помогать странам в борьбе с коронавирусом.

Источник агентства в штаб-квартире ООН пояснил, что члены СБ обсуждают документ, дата голосования еще не определена.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что РФ поддержит резолюцию СБ ООН о глобальном прекращении огня.



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