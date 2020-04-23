Минобороны РФ получило два модернизированных ракетоносца Ту-160

23.04.2020, 21:53, Разное

Минобороны РФ на Казанском авиационном заводе им. Горбунова приняло на вооружение два ракетоносца Ту-160, получивших комплексную модернизацию. Самолёты прошли процедуру обновления, и это позволило улучшить их тактико-технические характеристики.

В Минобороны РФ отчитались о том, что приём усовершенствованной техники провели специалисты 264-го военного представительства. Речь идёт о самолётах Ту-160 “Василий Решетников” и “Иван Ярыгин”. На этих ракетоносцах улучшили, как силовую установку, так и вооружение. Двигатели получили обновлённую систему инерциальной навигации и управления, а в систему вооружения интегрировали современные технологии. Благодаря проведённой работе, обе модели самолёта “Белый лебедь” стали эффективнее в плане боевого применения, что было доказано в ходе испытаний, последовавших за модернизацией.

Известно, Ту-160 разрабатывался в 70-80-х годах прошлого столетия. Тем не менее, он до их пор не имеет мировых аналогов, и является наиболее скоростным стратегическим бомбардировщиком, состоящим на регулярном вооружении. За один час боевая единица преодолевает 2,2 тысячи километров. Ещё одной его особенностью является изменяющаяся геометрия крыла, благодаря чему лётные характеристики машины существенно расширяются.