 

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

23.04.2020, 21:53, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24» оценила ситуацию с коронавирусом в Москве.

«Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию в Москве последние три дня. Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать», – приводит слова Вуйнович ТАСС.

Она отметила, что переход к новой фазе борьбы с инфекцией надо совершать постепенно и очень осторожно, добавив, что представители ВОЗ будут взаимодействовать по этому вопросу с Роспотребнадзором и Минздравом России.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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