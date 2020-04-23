“Над детьми не проводили опытов. Их плач – не выражение боли, а просто реакция на мир”. Режиссер фильма “Дау” не ожидал обвинений в жестокости

23.04.2020, 21:45, Новости дня

Российский режиссер Илья Хржановский, автор фильма “ДАУ.Дегенерация”, заявил, что на съемках не проводили никаких опытов над детьми, а плакали они, потому что так выражают реакцию на мир. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

“Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми младенцами были медсестры и няни – и это видно в кадре. Дети плакали, когда их переодевали, что им, в принципе, свойственно. Этот плач не означает выражение боли, а просто реакцию на мир”, – сказал Хржановский.

Он подтвердил, что в съемках участвовали дети-сироты из детского дома.

“Мне было важно именно показать этих младенцев, в том числе тех, которые не полностью здоровы. Но это, опять-таки, было согласовано с врачами, со всевозможными учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно что может вырасти”, – пояснил режиссер.

Он добавил, что не предполагал, что его могут обвинить в неэтичности или жестоком обращении с детьми. По мнению режиссера, все происходило “в легальном поле”.

“ДАУ. Дегенерация” – один из серии фильмов о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау. Его снял российский режиссер Илья Хржановский. Фильм снимали на протяжении 2008–2011 годов, съемки проходили в том числе в Харькове.

Одной из первых обратила внимание на возможное насилие над детьми во время съемок ленты эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко, о чем она сообщила 20 апреля в Facebook. “Дети не плачут просто так. Они плачут, когда голодно, больно, пространство вокруг кажется угрожающим, когда страшно. Они уверены: если раздражитель не исчезнет, то они умрут. Это глобальный страх, который помогает человеку выживать и звать на помощь”, – отметила она.

22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных пыток во время съемок фильма. По информации правоохранителей, несовершеннолетним, которые, вероятно, являются сиротами, во время съемок были причинены физическая боль или моральные страдания.

Представители компании “Феномен-Украина”, которая занималась съемками проекта на территории Украины, в письме на имя детского омбудсмена Украины Николая Кулебы заявили, что во время съемочного процесса присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки, пишет “Главком”.