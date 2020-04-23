Саакашвили придет на заседание фракции “Слуга народа” – СМИ
23.04.2020, 21:45, Новости дня
24 апреля в 11.00 должно состояться заседание фракции “Слуга народа” в выставочном центре “Парковый” в Киеве, на него приглашен лидер партии “Рух нових сил” Михаил Саакашвили, претендующий на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.
Как пишет “Украинская правда” со ссылкой на депутатов монобольшинства, Саакашвили уже проводит неформальные консультации, убеждая нардепов проголосовать за его назначение в правительство.
“Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает как только может”, – сказал один из собеседников издания.
22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ.
Во фракции “Слуга народа” не исключили, что голосование по вопросу назначения состоится 24 апреля.
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