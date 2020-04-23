Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену со стороны Ермака и Кучмы – Вятрович

23.04.2020, 21:45, Новости дня

Шевченковский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины начать расследование по факту возможного совершения государственной измены главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой. Об этом 23 апреля в Facebook сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Вятрович.

“Суд удовлетворил мою жалобу на бездеятельность СБУ и обязал службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении, и начать расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы”, – написал он.

Вятрович добавил, что решение по жалобе на бездеятельность Государственного бюро расследований суд должен вынести в понедельник.

Маленька перемога. Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години… Posted by Volodymyr Viatrovych on Neljapäev, 23. aprill 2020

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В тот же день Вятрович заявил, что в действиях Ермака и Кучмы (его подпись стоит под протоколом) усматриваются признаки госизмены. Депутат подал заявления по факту возможного совершения преступления в СБУ, ГБР и НАБУ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.