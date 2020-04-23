В отделении Ярославской облбольницы объявлен карантин

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23.04.2020, 21:42, Новости дня

В гематологическом отделении Ярославской облбольницы объявлен карантин. Как сообщает ГТРК "Ярославия", выяснилось, что один из сотрудников медучреждения заразился COVID-19. Сейчас у всех, кто контактировал с заболевшим, взяты анализы. Пациентов направляют к специалистам, не общавшихся с заразившимся врачом.

Как известно, накануне соблюдать режим самоизоляции отправили семерых медиков Рыбинской горбольницы №1. Выяснилось, что роженица, находящаяся в отделении, скрыла от врачей свой положительный тест на коронавирус.

С обращением к жителям региона сегодня выступил зампредседателя правительства области Анатолий Гулин. Сейчас очень важно проявлять гражданскую сознательность и не посещать медучреждения, если у вас появились респираторные симптомы. Если визит к врачу отложить нельзя, обязательно предупредите доктора о своем состоянии, уточнил чиновник.

Текст:

ГТРК "Ярославия"



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