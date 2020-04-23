 

СМИ: У водителя Бабкиной и его семьи обнаружили коронавирус

23.04.2020, 21:30, Новости дня

У личного водителя певицы Надежды Бабкиной и членов его семьи обнаружили коронавирус, рассказал телеведущий и коллега певицы по «Модному приговору» Александр Васильев, который ранее был выписан из больницы в Коммунарке.

Он отметил, что у остальных участников программы «Модный приговор», кроме Бабкиной, самочувствие хорошее, симптомов коронавируса у них нет. Однако водитель Бабкиной и его семья заразились вирусом.

«Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», – сказал Васильев «Инфо.24».

12 апреля стало известно, что Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке. 21 апреля Васильева выписали из больницы.

Надежда Бабкина в апреле была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже состояние артистки улучшилось и ее перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске.

Сообщалось, что в состоянии здоровья певицы Надежды Бабкиной наметилась положительная динамика, однако у нее несколько заторможенный уровень сознания и депрессия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / УЕФА идет навстречу клубам. Но финансовый Fair Play не отменен

10.03 / Собянин объяснил, почему президенту нужно разрешить снова участвовать в выборах

20.03 / Динамика коронавируса на 20 марта: Мишустин сообщил о шести новых препаратах от COVID-19

26.02 / В мире: Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

20.02 / Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

15.02 / Мнения: Как сталкиваются интересы РФ и Турции

08.03 / Депутат поздравил женщин верхом на коне и с обнаженным торсом

02.02 / Турецкая военная техника вошла в Сирию — Al Arabiya

12.02 / Приглашаю всех чиновников, которые продвигают идею подачи воды в Крым, вместе со мной лечь на дно Северо-Крымского канала перед ее пуском

25.02 / МЭА прогнозирует падение спроса на нефть до минимума за 10 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска