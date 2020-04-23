СМИ: У водителя Бабкиной и его семьи обнаружили коронавирус

23.04.2020, 21:30, Новости дня

У личного водителя певицы Надежды Бабкиной и членов его семьи обнаружили коронавирус, рассказал телеведущий и коллега певицы по «Модному приговору» Александр Васильев, который ранее был выписан из больницы в Коммунарке.

Он отметил, что у остальных участников программы «Модный приговор», кроме Бабкиной, самочувствие хорошее, симптомов коронавируса у них нет. Однако водитель Бабкиной и его семья заразились вирусом.

«Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», – сказал Васильев «Инфо.24».

12 апреля стало известно, что Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке. 21 апреля Васильева выписали из больницы.

Надежда Бабкина в апреле была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже состояние артистки улучшилось и ее перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске.

Сообщалось, что в состоянии здоровья певицы Надежды Бабкиной наметилась положительная динамика, однако у нее несколько заторможенный уровень сознания и депрессия.