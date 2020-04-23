Против Кучмы заведут уголовное дело о госизмене

23.04.2020, 21:30, Новости дня

Суд обязал Службу безопасности Украины завести дело против бывшего президента страны, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, а также против главы офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена», сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

«Маленькая победа. Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ – готово, ГБР (Госбюро расследований) – приготовиться в понедельник», – передает его слова РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией. Решение о создании консультативного совета должно было быть окончательно принято на заседании 26 марта, но, как заявили в ДНР, Киев отказался утверждать создание этого органа.

Ранее Андрей Ермак говорил, что создание консультативного совета в Минске с представителями республик Донбасса не означает начало переговоров Киева с ополченцами.