Нацполиция Украины сняла Шария с розыска

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23.04.2020, 21:30, Новости дня

Украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария окончательно сняли с розыска по делу, касавшемуся инсценировки покушения на себя, сообщили в Нацполиции Украины.

«Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции. Соответственно сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД», – передает УНИАН слова пресс-секретаря Нацполиции Оксаны Блищик.

Отмечается, что суд снял Шария с розыска еще в середине 2019 года, однако прокуратура обжаловала это решение. 17 февраля состоялось заседание апелляционной инстанции, где также победила сторона Шария.

Блогера обвиняли в заведомо ложном сообщении о совершении преступления и искусственном создании доказательств – якобы он инсценировал покушение на себя 13 июля 2011 года, «обстрелял» свой автомобиль на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. По этому делу 7 февраля 2012 года Соломенский райсуд Киева объявил Шария в розыск, а в июне того же года он был объявлен в международный розыск.



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