 

Мнение: Сколько полицейских успел заразить коммунист?

23.04.2020, 21:25, Разное

Сегодня утром госпитализирован Хафиз Миргалимов, лидер коммунистов Татарстана. С подозрением на коронавирус, поскольку пришел положительный тест на инфекцию…

А накануне Миргалимов с группой товарищей отметил 150-летие Ленина возложением цветов к памятнику вождю, поконфликтовал с полицией.

Миргалимов (на скриншоте – в центре), и многие полицейские, как и многие участники акции были без средств защиты.

Мне вот интересно, сколько соратников и полицейских успел заразить лидер коммунистов Татарстана?

Источник: Ирек Муртазин



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