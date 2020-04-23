Мнение: Сколько полицейских успел заразить коммунист?

23.04.2020, 21:25, Разное

Сегодня утром госпитализирован Хафиз Миргалимов, лидер коммунистов Татарстана. С подозрением на коронавирус, поскольку пришел положительный тест на инфекцию…

А накануне Миргалимов с группой товарищей отметил 150-летие Ленина возложением цветов к памятнику вождю, поконфликтовал с полицией.

Миргалимов (на скриншоте – в центре), и многие полицейские, как и многие участники акции были без средств защиты.

Мне вот интересно, сколько соратников и полицейских успел заразить лидер коммунистов Татарстана?