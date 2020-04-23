Мнение: Сколько полицейских успел заразить коммунист?
23.04.2020, 21:25, Разное
Сегодня утром госпитализирован Хафиз Миргалимов, лидер коммунистов Татарстана. С подозрением на коронавирус, поскольку пришел положительный тест на инфекцию…
А накануне Миргалимов с группой товарищей отметил 150-летие Ленина возложением цветов к памятнику вождю, поконфликтовал с полицией.
Миргалимов (на скриншоте – в центре), и многие полицейские, как и многие участники акции были без средств защиты.
Мне вот интересно, сколько соратников и полицейских успел заразить лидер коммунистов Татарстана?
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет