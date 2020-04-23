Из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ

23.04.2020, 21:16, Новости дня

Из-за ограничений разных стран в связи с коронавирусом в марте снизился внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта, следует из обзора Минэкономразвития «О динамике промышленного производства. Апрель 2020 года».

«Ухудшение глобальной конъюнктуры в марте на фоне роста числа стран, вводящих ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, привело к снижению внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта», – передает ТАСС текст обзора.

Отметим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявила, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой.

Добавим также, что накануне цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.