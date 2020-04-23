 

Из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ

23.04.2020, 21:16, Новости дня

Из-за ограничений разных стран в связи с коронавирусом в марте снизился внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта, следует из обзора Минэкономразвития «О динамике промышленного производства. Апрель 2020 года».

«Ухудшение глобальной конъюнктуры в марте на фоне роста числа стран, вводящих ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, привело к снижению внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта», – передает ТАСС текст обзора.

Отметим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявила, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой.

Добавим также, что накануне цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / ООН запустила кампанию против распространения дезинформации о коронавирусе в Сети

08.04 / Видео: Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

05.02 / Из Уханя вылетел первый военный самолет с россиянами на борту

20.04 / Компьютерное моделирование помогло в исследовании липидов

12.02 / Огненный шторм: выжившие вспоминают бомбардировку Дрездена в 1945-м

14.11 / Спекуляции в нефти: game over

06.04 / Израиль ввел карантин на время празднования Песаха

20.03 / Власти назвали причину появления сообщений о «пустых» полках

22.03 / Песков: президент предложил Италии помощь из гуманитарных соображений

20.04 / В России заблокировали сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска