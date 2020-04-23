 

Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии

23.04.2020, 21:16, Новости дня

За последнюю неделю, завершившуюся 18 апреля, за пособием по безработице обратились 4,4 млн граждан США, говорится в очередном отчете министерства труда страны. Таким образом, с начала карантина общее число заявок составило уже более 26 млн штук.

Однако аналитики подчеркивают, что реальный уровень безработицы гораздо выше, так как по состоянию на 13 марта в США уже было 7,1 млн безработных. Следовательно, общее число потерявших работу с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 млн. Таким образом, уровень безработицы в США достиг 20,6% – это самый высокий показатель с 1934 года, информирует «Коммерсант».

Через две недели, когда Минтруд США опубликует отчет об уровне безработицы, этот показатель достигнет 23%, считает старший экономист Capital Economics Пол Эшворт, чье мнение приводит CNBC. Отмечается, что в  1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.

 «Мы знаем, что десятки миллионов американцев потеряли свою работу. Еще больше людей пострадали: им либо сократили рабочие часы, либо сократили зарплаты», – приводит The Wall Street Journal слова старшего экономиста Glassdoor Дэниела Чжао.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь?



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