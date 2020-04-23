 

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек

23.04.2020, 21:16, Новости дня

Число зараженных COVID-19 в мире достигло 2 544 792, более 175 тыс. человек скончались, информирует Всемирная организация здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 73 657 новых случаев заражения и 6689 смертей, передает РИА «Новости».

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе – 1 251 458.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Накануне число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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