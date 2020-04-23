 

Мнение: Редкие фотографии Первой мировой войны

23.04.2020, 21:15, Разное

По наводке с Вотта.
Попалась ссылка на огромный архив ретро-фотографий посвященных в основном Первой мировой войне.
По сути, это выкачанный канал ретро-фотографий с Фликра, который ведет австралиец, скупавший значительную часть представленных фотографий за деньги и выкладывавший их себе на канал.
По содержимому – процентов 90-95 это Первая мировая война из них процентов 80 это Кайзеровская Германия.
В архиве они не отсортированы, поэтому если скачивать, то это огромная куча годноты, которую просто интересно отсматривать – парадные фотографии солдат и офицеров, фронтовые фото, причудливая техника, пропагандистские открытки, быт времен войны, немного послевоенной жизни. Радует и наличие колоризации некоторых фотографий.
Для примера отобрал около 50 фотографий. По мере просмотра, отметил для себя, что ранее видео не более 5-10% от представленных фото.

https://sassik.livejournal.com/651307.html – цинк (там история о том, откуда взялся этот архив)
https://www.flickr.com/photos/drakegoodman/ – первоисточник
Скачать весь архив целиком можно по этой ссылке https://yadi.sk/d/l7ZGEb6l7iGpdA (действительна в течение месяца)
Скачать с торрента http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?p=10607606#10607606
Магнет-ссылка magnet:?xt=urn:btih:7D6B1F440A4DD4EAEDDACC1BA8E88986E32B3EBE

Источник: Colonel Cassad



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