 

«Никто из нас не застрахован»: Бабкина перед госпитализацией вспоминала инсульт Моисеева

23.04.2020, 21:09, Разное

Перед своей госпитализацией Надежда Бабкина вспомнила о Борисе Моисееве, который так и не восстановился после инсульта. Слова о том, что никто не застрахован от болезни, оказались пророческими.
О коллеге, которому удалось выжить, но не полностью излечиться, певица пояснила в интервью в связи со своим 70-летним юбилеем. Примером для знаменитой певицы стал арт-директор Сергей Горох. Больше 25 лет он проработал вместе с Моисеевым и считает своим долгом помогать беспомощному артисту.

Слова сотрудника растрогали Бабкину. Именно о такой помощи от чистого сердца она и сказала, когда выразила мысль о том, что каждый человек может оказаться в трудном положении из-за болезни. Речь даже не шла о материальной поддержке, хотя она никогда не бывает лишней.

Народная любимица говорила о простом телефонном звонке, о духовной заботе, которая нужна человеку, чтобы не чувствовать себя лишним на этой земле. Совсем скоро она сама оказалась в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония, поэтому её слова опубликованы только сейчас, когда здоровье немного улучшилось.



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