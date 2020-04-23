Илон Маск снабдит спутники Starlink «зонтиками», чтобы они не мешали астрономам

23.04.2020, 21:09, Разное

Основатель компании Space X Илон Маск заявил, что новые спутники связи Starlink будут оснащены «зонтиками» от Солнца. Это будет сделано для того, чтобы не мешать астрономам проводить наблюдения за космическими телами.

Начиная с 2019 года после запуска новых спутников астрономы стали чаще говорить о том, что яркость космических аппаратов мешает им наблюдать за телами в космосе. В январе текущего года разработчики покрыли один из аппаратов специальным материалом для поглощения света. Ученый из Института астрономии РАН Николай Самусем в феврале заявил, что третья часть космических снимков будут испорчены отражением лучей Солнца от спутников Starlink. После этого Илон Маск на своей странице в Twitter написал, что специалисты его компании уже стали предпринимать шаги для того, чтобы минимизировать потери данных астрономами. По его мнению, спутники должны иметь достаточно маскировки во время набора высоты благодаря изменению положения на корпусе солнечной батареи. Кроме того, начиная с девятого пуска (то есть в июне) все аппараты получат специальные «зонтики».

Несколько дней назад с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида были запущены очередные 60 спутников. В общей сложности за семь пусков на орбите оказалось 420 спутников. Starlink предназначены для широкополосного доступа в интернет всем жителям Земли. В Space X планируют всего запустить 42 тысячи аппаратов, что в 5 раз больше, чем было выведено на орбиту всеми странами за последние 45 лет.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска Tesla разработала новые аппараты искусственной вентиляции легких.