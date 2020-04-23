Володин обсудил с Новаком снижение цен на электроэнергию для религиозных организаций

23.04.2020, 20:57, Разное

В ходе беседы Володин поднял вопрос платы за газ и электричество для религиозных организаций – церквей, монастырей, мечетей, синагог и буддистских храмов.

Сейчас они платят за энергоносители по рыночным ценам. Дело в том, что религиозные организации не отнесены к льготной категории потребителей.

При этом религиозные организации действуют за счет пожертвований граждан. Сейчас, когда они закрыты из-за коронавируса, было бы правильно подумать об изменении тарифа, отметил Володин. Дума совместно с Минэнерго будут работать над решением вопроса.

Кроме того. на встрече с руководством Министерства энергетики поднимался вопрос о большом количестве посредников в отрасли. Спикер Госдумы предложил исключить перекупщиков из цепочки поставок энергоносителей.

Ресурсы должны доходить до конечных потребителей напрямую, без участия посредников, заявил Володин. По словам председателя нижней палаты, это поможет снизить тарифы для населения.