Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом
23.04.2020, 20:57, Разное
Российская автоледи предстанет перед судом за причинение травм инспектору полиции. Женщину задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщают “Невские Новости”.
Следователи отметили, что при попытке доставить нарушительницу в отделение она оказала сопротивление. Женщина укусила одного из правоохранителей за руку и нанесла ему несколько ударов. Полицейский получил ссадины и ушибы. Дело рассмотрят в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга.
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