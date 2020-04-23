Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом

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23.04.2020, 20:57, Разное

Российская автоледи предстанет перед судом за причинение травм инспектору полиции. Женщину задержали за управление автомобилем без водительских прав, сообщают “Невские Новости”.

Следователи отметили, что при попытке доставить нарушительницу в отделение она оказала сопротивление. Женщина укусила одного из правоохранителей за руку и нанесла ему несколько ударов. Полицейский получил ссадины и ушибы. Дело рассмотрят в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга.



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