Власти Ливии обвинили “ЧВК Вагнера” в использовании химического оружия

23.04.2020, 20:54, Новости дня

Правительство национального согласия Ливии обвинило наемников российской “ЧВК Вагнера”, воюющих на стороне генерала Халифы Хафтара, в применении нервно-паралитического газа, сообщают Libya Express и Lybia Observer.

“Ополченцы, связанные с “Вагнером”, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи”, – заявил глава МВД Ливии Фахти Башага на пресс-конференции в Триполи. Он не уточнил, когда это произошло и есть ли пострадавшие. Несколько дней назад военные ПНС вели интенсивные бои с военными Хафтара в окрестностях Триполи. Также в апреле 2020 года ПНС Ливии отбило у войск генерала Хафтара два города к западу от столицы – Сабрата и Сурман. В этой местности находится крупный нефтегазовый комплекс, откуда налажены поставки в Италию.

Египетско-канадский фотожурналист Амру Салахуддин написал в своем твиттере, что видел нескольких бойцов ПНС без видимых травм, но с рвотой и трясущимися как при эпилепсии.

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщал об участии “ЧВК Вагнера” в конфликте в Ливии на стороне Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. По данным Bloomberg, наемники уже тогда оказывали поддержку ЛНА в боевых действиях в районе Триполи, после которых несколько вагнеровцев были убиты.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии нет центральной власти и действуют два правительства: Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи (его признают большинство стран Запада и ООН) и “правительство в Тобруке”, которое поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром. В ноябре прошлого года российский предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с “ЧВК Вагнера”, присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим Халифой Хафтаром.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года допустил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать граждане России. Но, по его словам, они не представляют интересы России и не получают денег от государства.