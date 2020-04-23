Лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики

23.04.2020, 20:53, Новости дня

Экстренная программа перезапуска экономики Евросоюза на 540 млрд евро утверждена лидерами ЕС, она вступит в силу 1 июня, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии разработать параметры фонда долгосрочного содействия восстановлению экономики сообщества, сообщил он. Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС по программе должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на 2-3 года для финансирования восстановления после пандемии, передает ТАСС – еврокомиссия

«Страны сообщества уже выделили в национальном качестве свыше 1,8 трлн евро государственной помощи своим экономикам», – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого источники заявляли, что саммит Евросоюза не мог принять решение о фонде восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что ЕС может потратить на восстановление экономики 2 трлн евро.

До этого уже сообщалось, что программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро должна начать действовать с 1 июня.