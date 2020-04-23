Эксперт: Пока никакого перелома в борьбе с коронавирусом не наступило

23.04.2020, 20:53, Новости дня

Снижение количества новых заражений коронавирусом не должно провоцировать людей на нарушение режима самоизоляции. Это может привести к новым вспышкам заболевания. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД медицинский эксперт Лариса Попович. Так она прокомментировала данные о сокращении числа новых заражений COVID-19 в РФ в последние дни. По ее мнению, эти цифры не говорят о переломе в борьбе с вирусом.

«Даже если число вирус-положительных и будет сокращаться, все равно надо сперва дождаться периода, когда медицинские учреждения будут в значительно большей степени выписывать выздоровевших, а не принимать новых госпитализированных. Вот почему следует и дальше соблюдать режим самоизоляции», – сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Число новых зафиксированных случаев остается достаточно большим. Пока никакого перелома не наступило – и мы только плавно входим в более спокойный период. Снятие сейчас ограничительных мер лишь приведет к новой волне заражения», – предупредила собеседница.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что с понедельника «в Москве и в целом по РФ наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19» – и «это обнадеживает». Накануне, однако, она же предупреждала: ситуация в России может ухудшиться, возможны новые вспышки заболевания, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от вируса.

За последние сутки в России подтвердили 4774 новых случая коронавируса, что на 462 случая меньше, чем днем ранее.

Попович отметила, что медикам сейчас приходится действовать в тяжелейших условиях. Она назвала правильными и своевременными меры социальной поддержки медработников, непосредственно работающих с вирус-положительными пауиентами, но считает, что необходимы дополнительные меры по защите врачей от COVID-19. «Мы поняли наконец, что профессия врача очень важна. Им оказана финансовая поддержка. На мой взгляд, необходимо усилить эпидемиологическую поддержку, то есть принимать новые меры по защите врачей от вируса. По понятным причинам для медиков риск заразиться гораздо выше, чем для обычных людей», – напомнила эксперт.

«Также нужна информационная поддержка врачебного сообщества. Доктора и медсестры должны почувствовать изменение отношения общества к себе – и в то же время они не должны расслабляться. Закончится пандемия – и мы опять начнем требовать от них героизма в буднях», – считает эксперт.

Попович также призвала уже сегодня задуматься над тем, как использовать создаваемую сейчас инфраструктуру, когда COVID-19 будет наконец побежден. «Безусловно, этот вирус – не последний. Инфекционные заболевания будут сопровождать человечество и дальше – не одни, так другие. Поэтому новые высокотехнологичные мощности, хорошо оснащенные медучреждения пригодятся всегда», – считает Попович.

Ранее ту же задачу перед врачами и чиновниками ставил и президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что «все, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей».