 

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

23.04.2020, 20:53, Новости дня

Аннулирование соглашения о получении кредита от РФ будет иметь негативный эффект для Молдавии, сообщил президент республики Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

«Я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным», – передает РИА «Новости» слова Додона.

Президент также выразил надежду, что Конституционный суд понимает необходимость получения республикой внешних источников финансирования, поскольку кризис на фоне распространения коронавируса будет только усиливаться.

Напомним, Молдавия обратилась к РФ с просьбой предоставить кредит для строительства инфраструктурных проектов. Позже РФ и Молдавия подписали соглашение о кредите в 200 млн евро, однако Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении кредита от России.



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