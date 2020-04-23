Роза Сябитова задумалась о браке

23.04.2020, 20:53, Разное

Роза Сябитова в период карантина раздумывает о браке. Ведущая просит совет у подписчиков, нужен ли супруг самодостаточной женщине, страдающей от одиночества.

На своей странице в Instagram Роза Сябитова опубликовала пост, в котором она рассуждала о браке. Публикация вызвала волнение среди подписчиков, так как ведущая подняла тему собственной гипотетической свадьбы. Розе Сябитовой 58 лет и перечисляя личные качества, она стала спрашивать у подписчиков, так ли ей нужен муж, если она любит экстремальные увлечения и готова к внукам. Но, в то же время подчеркивает, что оценит каждый комментарий.

Одна из поклонниц написала, что если житель перспективный и состоятельный, то он подойдет Розе Сябитовой. Но ведущая заметила, что подобные избранники также нужны и молодым девушкам. Она намекнула, что любимый у нее все-таки есть. Многих подписчиков такой ответ удовлетворил и они пожелали ей много любви и счастья.