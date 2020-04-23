 

Учёные: “Лекарство от вшей способно уничтожить коронавирус за два дня”

23.04.2020, 20:53, Разное

Учёные заявили, что лекарство от вшей способно уничтожить коронавирус за два дня. Они уже начали проводить лабораторные испытания, получая обнадёживающие результаты.
В настоящий момент очень многие исследовательские лаборатории проводят опыты, пытаясь найти лекарство от COVID-19 и изобрести вакцину от болезни. Другие же научные работники обратили своё внимание на уже имеющиеся препараты, стараясь установить, какое воздействие они имеют на вирус.

Сотрудники австралийского Университета Монаша смогли выявить неустойчивость вирусной РНК к антипаразитарному средству “Ивермектин”. Это лекарство от вшей, по их словам, может полностью уничтожить опасные микробы за два дня, остановив ход болезни. Учёные подчеркнули, речь идёт об одной единственной дозе. Они уже провели лабораторные тесты, показавшие очень хороший результат, но необходимо испытать лекарство на людях, поскольку эффект может оказаться не столь выразительным, но прежде нужно точно определить дозировку препарата, пояснил один из членов рабочей группы Кайли Вагстафф.

Известно, не только в Австралии заинтересовались лекарственным средством “Ивермектин”. В США уже предпринимали попытки лечить им пациентов с COVID-19, и остались весьма довольны результатами этого опыта. Изучают данное средство от вшей и в других странах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Знаменитая актриса умерла в возрасте 61 года

14.04 / Что произошло за ночь 14 апреля

14.02 / “Вот такой у нас Тимурыч”: Анастасия Решетова впервые показала сына

21.03 / Мнение: Путина больше не будет…

14.02 / Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь лондонский персонал

12.02 / Kia сертифицировала 6-местную версию внедорожника Mohave для России

16.04 / Риск ранней смерти ниже у тех, кто делает больше шагов в день

12.04 / Российский ВУЗ запатентовал защищающее космонавтов от радиации силовое поле

07.04 / В Facebook Gaming появились “Турниры”

09.03 / Цвета корпуса флагманских Huawei P40 рассекречены до анонса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска