Учёные: “Лекарство от вшей способно уничтожить коронавирус за два дня”

23.04.2020, 20:53, Разное

Учёные заявили, что лекарство от вшей способно уничтожить коронавирус за два дня. Они уже начали проводить лабораторные испытания, получая обнадёживающие результаты.

В настоящий момент очень многие исследовательские лаборатории проводят опыты, пытаясь найти лекарство от COVID-19 и изобрести вакцину от болезни. Другие же научные работники обратили своё внимание на уже имеющиеся препараты, стараясь установить, какое воздействие они имеют на вирус.

Сотрудники австралийского Университета Монаша смогли выявить неустойчивость вирусной РНК к антипаразитарному средству “Ивермектин”. Это лекарство от вшей, по их словам, может полностью уничтожить опасные микробы за два дня, остановив ход болезни. Учёные подчеркнули, речь идёт об одной единственной дозе. Они уже провели лабораторные тесты, показавшие очень хороший результат, но необходимо испытать лекарство на людях, поскольку эффект может оказаться не столь выразительным, но прежде нужно точно определить дозировку препарата, пояснил один из членов рабочей группы Кайли Вагстафф.

Известно, не только в Австралии заинтересовались лекарственным средством “Ивермектин”. В США уже предпринимали попытки лечить им пациентов с COVID-19, и остались весьма довольны результатами этого опыта. Изучают данное средство от вшей и в других странах.