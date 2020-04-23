 

У 14% из 3000 ньюйоркцев обнаружены антитела к коронавирусу

23.04.2020, 20:48, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг сообщил, что по результатам обследования 3000 жителей у 13,9 процентов были выявлены антитела к новому коронавирусу. Это может свидетельствовать о том, что вирусом заразилось около 2,7 миллиона человек в штате.

Куомо отметил, что исследование носило предварительный характер и было ограничено рядом факторов. Анализы делались людям, которые выходят из дома за покупками, а следовательно, могут быть более подвержены риску заражения, чем те, кто находится в самоизоляции.



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