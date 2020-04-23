 

Трамп побеседовал с наследным принцем ОАЭ

23.04.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг побеседовал по телефону с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Зайедом, сообщила пресс-служба Белого дома.

Собеседники обсудили проблемы сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе передачу наборов для проведения анализов из ОАЭ в США.

Президент призвал наследного принца принять меры для урегулирования разногласий между странами Персидского залива с тем, чтобы они смогли совместными усилиями бороться с вирусом, минимизировать его экономические последствия и сосредоточиться на решении ключевых региональных вопросов.

Мохаммед бин Зайед (архивное фото)

Президент поблагодарил наследного принца за тесное партнерство между США и ОАЭ в целом ряде сфер. Собеседники отметили важность деэскалации конфликта в Ливии и долгосрочного прекращения боевых действий в Сирии в интересах политического урегулирования обоих конфликтов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Китай ослабляет ограничения, введенные в связи с коронавирусом

07.03 / Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова

10.02 / Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

11.02 / Ученые: Понятие «нормального» пульса выдумали

05.02 / Коронавирус заставил Китай влезть в долги

01.04 / Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

10.03 / Названы главные опасности изменения климата для России

12.03 / В Москве могут быть ужесточены “антикоронавирусные” меры

22.02 / “Падерборн” дал бой “Баварии”

22.02 / Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска