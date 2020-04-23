Трамп побеседовал с наследным принцем ОАЭ

23.04.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг побеседовал по телефону с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Зайедом, сообщила пресс-служба Белого дома.

Собеседники обсудили проблемы сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе передачу наборов для проведения анализов из ОАЭ в США.

Президент призвал наследного принца принять меры для урегулирования разногласий между странами Персидского залива с тем, чтобы они смогли совместными усилиями бороться с вирусом, минимизировать его экономические последствия и сосредоточиться на решении ключевых региональных вопросов.

Мохаммед бин Зайед (архивное фото)

Президент поблагодарил наследного принца за тесное партнерство между США и ОАЭ в целом ряде сфер. Собеседники отметили важность деэскалации конфликта в Ливии и долгосрочного прекращения боевых действий в Сирии в интересах политического урегулирования обоих конфликтов.