Мнение: “Кто, я? Да никогда”

23.04.2020, 20:31, Разное

Как часто вы врали сами себе? Да постоянно. А делали ли вы это публично? Вот только представьте: вы, вся такая из себя значимая и всегда на передовой, а вас прижали к стенке простым вопросом, на который вы, будучи патологической лгуньей, соврете.

Подобная ситуация произошла с юристом ФБК Любовью Соболь, которая уже не знает, где правда, а где вымысел. Созданный имидж борца за правду и свободы, видимо, переборол в сознании Любови материнский инстинкт.

Любовь приняла участие в интервью на радиостанции "Эхо Москвы" в программе Егора Жукова. Ведущий поинтересовался: как ей удается совмещать свою политическую деятельность и семейную жизнь?

"Неочевидный вопрос. Я так понимаю, что из-за того, что у тебя есть несовершеннолетняя дочь, то тебя не могут посадить на административный арест. Ты думала когда-нибудь об этом, идя, например, на оппозиционные митинги, что это некий туз в твоем рукаве?" – спросил Жуков.

Ну простой ведь вопрос для юриста, потому-то и "неочевидный". Но Люба не юрист, а популист.

"Конечно, нет. Я ходила на оппозиционные акции … я думаю о самой акции, когда на нее иду, о требованиях, которые мы выдвигаем. Я никогда не пользовалась этим правом. Я ходила на протестные акции до того, как родила ребенка".

Зафиксировали ответ. Конечно, нет, сказала Люба. Как это так – мать и использует ребенка? (плохо для имиджа женщины-политика). А вот твиттер Любови:

СРОЧНО: меня ведут в 12 зал судебного заседания в Хамовническом суде Москвы. По словам полиции, мне хотят дать 15 суток ареста! Это запрещено законом, так как у меня ребенок до 14 лет, только штраф. Паспорт с отметкой брать отказываются. Адвоката не пускают pic.twitter.com/1AJHBZm55S

— Соболь Любовь (@SobolLubov) July 27, 2019

Это какая-то биполярочка или врать себе на людях стало нормой?