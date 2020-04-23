Apple в 2021 году начнет продажу компьютеров с процессором собственного производства – Bloomberg

23.04.2020, 20:30, Новости дня

Американский технологический гигант Apple в 2021 году намерен начать продажу компьютеров с процессорами собственного производства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В компании от комментариев на эту тему отказались, однако источники агентства заявили, что в следующем году Apple выпустит как минимум один компьютер (скорее всего, Macbook) с собственным процессором на базе чипа A14, который будет использоваться в следующем поколении iPhone. Предполагается, что их производством займется тайваньская Semiconductor Manufacturing Co., партнер Apple по производству процессоров для iPhone и iPad.

Первые процессоры Apple будут иметь восемь высокопроизводительных ядер (рабочее название Firestorm) и как минимум четыре энергосберегающих ядра (Icestorm).

Как отмечает Bloomberg, с 2005 года все компьютеры и ноутбуки американской компании были оснащены процессорами Intel. Однако в последние годы “темпы обновления Mac снизились, отчасти из-за замедления развития чипов Intel”.