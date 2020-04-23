 

Россия оценила действия Турции по оттеснению боевиков в Идлибе

23.04.2020, 20:30, Новости дня

Россия отмечает усилия Турции по оттеснению боевиков от трассы М4 в сирийской провинции Идлиб, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В Идлибе российские и турецкие военные принимают меры по выполнению российско-турецкого дополнительного протокола от 5 марта по созданию коридора безопасности вдоль трассы М4 и налаживанию совместного патрулирования. Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

В Москве полагают, что в конечном счете произойдет размежевание так называемой умеренной оппозиции от террористов, а последних нейтрализуют, добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса. Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призывал коллег по СБ ООН «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.



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