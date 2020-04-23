В Волгограде создали шлем против заражения коронавирусом

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23.04.2020, 20:30, Разное

Новый шлем массой в полтора килограмма в полной мере изолирует лицо и фильтрует воздух для верхних дыхательных путей, предотвращая заражение коронавирусом. Создали такой головной убор специалисты из Волгограда.
Над созданием инновационного антикоронавирусного шлема трудились представители ВГМУ, «Иномеда», Волгоградского медицинского научного центра и Центра инижиниринга «Мой бизнес». Готовый проект презентовал доктор медицинских наук Александр Воробьев. Первоначально убор разрабатывали как средство защиты аллергиков от сезонной пыльцы, но возникшая пандемия коронавируса внесла изменения в планы отечественных исследователей, поэтому устройство было решено переоборудовать в защитное приспособление от опасной инфекции.

По словам профессора, врачам очень тяжело дается рабочий процесс в защитных очках и масках. В ходе лечения заболевших коронавирусом людей, на лицах медиков остаются следы, им сложно дышать и нет при этом полноценной гарантии безопасности. В данном случае новый шлем способен помочь в решении перечисленных проблем. В приборе можно работать до 11 часов, в нем удобно дышать обеззараженным воздухом. Убор многоразовый и его фильтр можно перезарядить. Вскоре исследователи из Волгограда собираются создать два варианта шлема для врачей и более упрощенную модель для широких слоев населения.



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