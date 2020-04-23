“Укроборонпром” хотят ликвидировать и создать вместо него шесть отраслевых корпораций

23.04.2020, 20:30, Новости дня

Руководство государственного концерна “Укроборонпром” выступает за его ликвидацию.

Заместитель генерального директора концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем написал 23 апреля в Facebook, что текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

“Сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособна. Главная причина – акционер, то есть государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией”, – отметил он.

Найем считает, что в нынешнем виде концерн напоминает “оборонного монстра”, цель которого – контролировать продажу оружейных складов времен СССР.

Конечная цель реформы, рассказал он, – это создание вместо “Укроборонпрома” шести корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

“Сейчас реформа концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон “О корпоратизации предприятий ОПК”, – сообщил Найем.

Пора сказать об этом открыто: государственный Концерн «Укроборонпром» в нынешнем виде должен быть ликвидирован.Мы… Posted by Mustafa Nayyem on Kolmapäev, 22. aprill 2020

Заместитель генерального директора “Укроборонпрома” по трансформации Роман Бондарь сказал в интервью агентству “Оборонно-промышленный курьер”, которое вышло 22 апреля, что концерн “находится в крайне запущенном состоянии, некоторые предприятия практически при смерти”.

Он отметил, что эффективно управлять 116 предприятиями концерна невозможно.

“Особенно учитывая различия в бизнес-моделях, структуре продуктов, состоянии активов и рыночных особенностях”, – уточнил Бондарь.

Он сообщил, что реформа, которую планирует провести руководство, рассчитана на несколько лет.

“На протяжении двух лет “Укроборонпром” будет осуществлять роль “центра управления полетами” для трансформационных процессов, выполняя роль “повитухи” для создания отраслевых холдингов. Усилиями команды концерна нужно будет провести корпоратизацию предприятий, осуществить оздоровление проблемных активов, провести концентрацию производств, продать избыточное имущество”, – рассказал Бондарь.

По его прогнозу, без необходимых законов на создание корпораций уйдет более двух лет, если парламент примет необходимое законодательство, “вполне реально управиться за шесть – девять месяцев”.

Бондарь сообщил, что 38 предприятий станут ядром для создания отраслевых холдингов, 50 – “будут проведены через процедуру оздоровления”, еще 28 компаний выведут из структуры концерна.

Проводить реформу корпоративного управления “Укроборонпрому” будет помогать международная компания EY, сообщила пресс-служба концерна. EY избрало французское правительство, которое предоставило “Укроборонпрому” техническую помощь.

“Техническая помощь Франции будут направлена на форензик аудит и диагностику текущей системы корпоративного управления концерна, разработку документов, необходимых для внедрения корпоративного управления по международным стандартам на всех предприятиях, которыми управляет концерн”, – отметили в пресс-службе.

Предприятия “Укроборонпрома” занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 80 тыс. человек, сказано на его сайте.