 

Из-за пала травы в РФ с начала года пострадали более 20 населенных пунктов

23.04.2020, 20:30, Новости дня

Более 20 населенных пунктов в РФ пострадали с начала года в результате пала травы, сообщили в пресс-службе МЧС.

«С начала года более 20 населенных пунктов пострадали от несанкционированного пала травы. На их территориях огнем повреждено порядка 150 строений», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что с начала апреля в стране выявлено почти 30 тыс. термоточек (всего за год – более 46 тыс.).

«Обстановку с палами сухой растительности осложняет сухая и ветреная погода. При таких условиях огонь стремительно распространяется, захватывая открытые территории и строения», – отмеченоя в сообщении.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о пожарах в Кемеровской области, где сотрудники МЧС были задействованы в ликвидации пожаров в четырех населенных пунктах. Причиной возгораний стал несанкционированный пал сухой растительности.



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